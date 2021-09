Ghettoblaster torna dal vivo in piazza Don Gallo

Sesta edizione della rassegna musicale proposta dall’Associazione San Marcellino

L’edizione 2021 della rassegna musicale Ghettoblaster che quest’anno – dopo una quinta edizione on line – torna con la musica dal vivo, come sempre, in piazza Don Gallo, spazio condiviso e occasione di incontro e partecipazione. «Desideriamo fortemente mantenere questo spazio di espressione che è arrivato alla sua sesta edizione perché riteniamo sempre più importante creare momenti costitutivi di comunità – dicono gli organizzatori -. Come abbiamo più volte sostenuto, l’arte e la musica funzionano come territori per costruire comunità. Con questa convinzione, quattro anni in Piazza Don Gallo e l’anno scorso sul “palco virtuale”, sono parte di un percorso e tessitura di un progetto che ha visto gruppi, musicisti e artisti appartenenti a diversi generi musicali, diverse origini e provenienze – da chi ha pubblicato dischi a chi si esibiva per la prima volta, senza limiti o barriere – con lo stesso spirito: rispetto per ogni espressione, gratuità, desiderio di raccontare se stessi attraverso la musica e condividerla Anche quest’anno tanti ci sostengono: la rete di Associazioni del progetto Open Vicoli, il Portierato di Quartiere, la Comunità San Benedetto al Porto, l’Associazione Princesa insieme al patrocinio del Comune di Genova e del Municipio I Centro Est…e a tutti i musicisti e artisti coinvolti che ringraziamo di cuore».

Sul palco si esibiranno: Orco project, Roberta Barabino, I Barbagrammi, Antonio Clemente, Cosmic Eggs, Misentotale, Il Gorilla, Corrado Repetto, Luca Callegari e altri ospiti a sorpresa…. Non mancherà il Collettivo Moto Perpetuo, band del laboratorio di musica di San Marcellino.

Potete rivedere le due puntate dell’edizione “pandemica 2020” (mercoledì 3 e venerdì 5 giugno 2020) nel nostro canale youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Zy8DPxF-4uY&ab_channel=SanMarcellino

https://www.youtube.com/watch?v=NR1VlOPU6UE&ab_channel=SanMarcellino

Come le altre volte, questa sarà un’occasione per conoscere San Marcellino, il suo operare sul territorio, e per incontrare persone, artisti, vedersi, parlare, cantare e ballare, ora però con il distanziamento che la pandemia vissuta ci ha insegnato a tenere, come modo di protezione ma non come barriera di incontro.

VI Edizione della Rassegna Musicale “Ghettoblaster”

Sabato 9 ottobre

dalle ore 15 alle 20,30

Piazza Don Gallo – Genova

Con la partecipazione di:

Orco project, Roberta Barabino, I Barbagrammi, Antonio Clemente, Cosmic Eggs, Misentotale, Il Gorilla, Corrado Repetto, Luca Callegari e il Collettivo Moto Perpetuo.

Ingresso libero e gratuito – In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

