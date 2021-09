Nei quartieri arriva l’Infopoint mobile dello Sportello della riqualificazione energetica del Comune

Primo appuntamento il 30 settembre in piazza dell’Olmo a Molassana. Il calendario

Giovedì 30 settembre prima tappa del tour nei quartieri dell’Infopoint mobile dello Sportello della riqualificazione energetica del Comune di Genova. Il personale dello Sportello, che ha sede in via del Molo 65 ai Magazzini dell’Abbondanza, sarà in sei piazze dei quartieri genovesi con un punto di informazioni, rivolto alla cittadinanza, sul Superbonus 110% e le altre agevolazioni economiche nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio.

Grazie alla collaborazione con i Municipi e la direzione Commercio del Comune di Genova, lo stand dell’infopoint, con gazebo e auto elettrica, sarà presente: il 30 settembre (dalle 10.30 alle 15.30) in piazza dell’Olmo nel municipio Media Val Bisagno; il 6 ottobre (dalle 10.30 alle 15.30) in piazza Petrella nel municipio Val Polcevera; 13 ottobre (dalle 9.30 alle 12.30) in via Soliman nel municipio medio Ponente; 20 ottobre (dalle 10.30 alle 15.30) in piazza Manzoni nel municipio Bassa Val Bisagno; il 26 ottobre (dalle 10.30 alle 14) in piazza Gaggero nel municipio Ponente; il 28 ottobre (dalle 10.30 alle 13.30) in via Rolando nel municipio Centro Ovest. Il servizio di consulenza è totalmente gratuito e si aggiunge a quello già attivo da novembre in via del Molo, nel centro storico.

Le tappe del tour saranno promosse nei quartieri con un’informativa con volantini in cassetta.

