Si getta dal ponte di via Lagustena in corso Europa. Soccorso in gravissime condizioni

25 Settembre 2021

25 Settembre 2021 Oggi a Genova Sul posto è intervenuta la Polizia locale per fermare il traffico e consentire i soccorsi inviati dal 118 e per i rilievi del caso Un uomo di 33 anni, alle ore 11,22 di oggi, si è gettato dal ponte di via Lagustena nel sottostante corso Europa. È caduto sulla corsia bus in direzione centro città.



Soccorso dal 118, è stato trasportato al San Martino in gravissime condizioni. Non si conoscono, al momenti, i motivi del drammatico gesto Condividi: E-mail

