I 50 anni dell’associazione culturale Unimediamodern, 155 opere per celebrare l’impegno di Caterina Gualco

Arte contemporanea, la “Collezione in scatola” sarà presentata giovedì 30 settembre 2021, dalle ore 17, al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce

Nell’ottobre 2020 l’Associazione Culturale Unimediamodern, che Caterina Gualco ha fondato nel 1970, ha compiuto 50 anni. Per celebrare questo anniversario Caterina ha chiesto a un certo numero di artisti che ama e con i quali è in contatto di dedicarle un lavoro su carta, senza cornice, misura cm. 20 x 20… Questo richiesta è stata accolta con grande partecipazione dagli artisti e da alcuni curatori e collezionisti, maestri e giovani, genovesi, italiani e stranieri, grazie alla cui generosità è stata raccolta una collezione di 155 opere, destinata al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, a Genova, che ha già ricevuto in donazione l’Archivio di Unimedia e UnimediaModern.

È stata realizzata una scatola di cm. 23 x 23 x 35, con i nomi di tutti gli autori elencati su una delle facce e con il titolo “20 x 20 Eventi 2020” sul coperchio. Questa collezione in scatola sarà visitabile su richiesta.



I partecipanti:

Alan Bowman, Alberto Gallingani, Aldo Spinelli, Alessandra, Gagliano Candela, Alison Knowles, Amina Gaia Abdelouahab, Andrea Contin, Angela Mambelli, Angela Passarello, Angelo Candiano, Angelo Pretolani, Ann Noël, Annalisa Pisoni Cimelli, Anne-Catherine Caron, Antonella Spalluto, Antonino Bove, Antonio Flamminio, Armando Riva, Armida Gandini, Beatrice Giannon, Ben Patterson, Ben Vautier, Berty Skuber, Broutin, Brunetto De Batté, Calogero Barba, Carla Iacono, Carlo De Poli, Carlotta Cernigliaro, Carolina Cuneo, Charles Dreyfus, Chiara Veronica Natta, Cinzia Ambrosini, Claudia Zuriato, Clelia Belgrado, Connie Bellantonio, Cosino Cimino, Costarocosa, Daniela Carati, Daniele Crippa, Daniele Torriglia, Daniele Sergiampietri, David Lucchesi, Delio Gennai, Dionisio Gavagnin, Edda Gazzerro, Elena Chiesa, Elisa Cella, Emanuele Magri,Emanuele Piccardo, Enzo Minarelli, Eric Andersen, Ester Pasqualoni, Fabrizio Garghetti, Federico Piccari, Ferdinando Vicentini Orgnani, Fernando Andolcetti, Francesco Garbelli, François Poyet, Fried Rosenstock, Geoffrey Hendricks, Giacomo Bonino, Gianni Mantovani,

Gioni David Parra, Giovanni Bignone, Giovanni Fassio, Giulia Vasta, Giuliano Galletta, Giuliano Menegon, Giuseppe Calandriello, Giuseppe Pellegrino, Guido Peruz, Henry Martin, Ileana Gobbo, Irina Gabiani, Isabella Puliafito, Jean-Paul Charles, Jessika Higgins, Limbania Fieschi, Lino Sivilli, Lorella Salvagni, Lorenzo Biggi, Lorenzo Gatti, Loretta Cappanera, Lory Ginedumont, Luc Fierens, Lucia Luce, Lucio Pozzi,

Luigi Negro Barquez, Luigi Viola, Luisa Rognoni Apedistri, Lulu Lolo, Manuela Gandini, Marcello Frixione, Marco Cazzella, Marco Paladini, Maria Rebecca Ballestra, Mario Commone, Matteo Sanna, Maurizio Camerani, Maurizio Corona,

Maurizio Duranti, Mauro Ghiglione, Mauro Manetti, Mauro Panichella, Mieko Shiomi, Milena Barberis, Nadia Nava, Nicola Di Caprio, Ornella Rovera, Paola Mongelli, Paola Zorzi, Patrizia Traverso, Pavel Schmidt, Philip Corner, Pierluigi Fresia, Pietro Millefiore, Pino De Luca, Raffaela Musso, Raffaella Formenti, Renato Spagnoli, Roberta Toscano, Roberto Agus, Roberto Floreani, Roberto Rossini, Roland Sabatier, Sandra Chiesa, Sandro Ricaldone, Sean McCann, Sean Miller, Sergio Borrini,Sergio Muratore, Sergio Racanati, Silvestro Lodi, Silvio Wolf, Simon Evnine, Simonetta Fadda, Stefania Beretta, Stefania Giazzi, Stefano Bigazzi, Titti Boero, Tommaso Vassalle, Umberto Cornale, Valerio Anceschi, Vasco Ascolini, Viana Conti, Virginia Monteverde, Vittore Barone, Vittoria Gualco, Viviana Buttarelli, Viviana Milan, Walter Di Giusto



