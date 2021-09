Anpi Teresa Mattei, 5 quintali di materiali scolastici e alimentari ai meno abbienti

Tutto è stato raccolto alla Coop di Piccapietra nel corso della giornata “Dona la Spesa”. La sezione lavora per costruire l’Emporio Solidale

L’Anpi Centro Storico, sezione Teresa Mattei, ieri, ha distribuito 5 quintali di materiale scolastico e generi alimentari che i volontari hanno raccolto alla Coop di Piccapietra nell’ambito della giornata “Dona la spesa” .​

«Grazie a chi in questi mesi ha impiegato il suo tempo a dare più che una mano – dicono alla sezione Anpi -. Continuiamo a lavorare per la realizzazione dell’Emporio Solidale. Mercoledì 6 ottobre ore 18 è in programma una riunione con tutte le persone interessate a partecipare o saperne di più sul progetto».

