Punta da calabroni sull’Acquedotto storico, una persona in codice rosso

Anche un agente di polizia locale che ha effettuato il sopralluogo punto dagli insetti, soccorso in codice giallo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco

È successo questo pomeriggio sul percorso pedonale dell’Acquedotto storico, nei pressi di via Lodi. Alcuni passanti hanno segnalato un nido di calabroni ed è intervenuta una squadra della Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno (4º distretto, Madia Valbisagno). Uno degli agenti intervenuti è stato punto da uno degli insetti. Soccorso, è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. Peggio è andata a un’altra persona presente, soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.

Il nido si trovava sul muro di cinta di un’area di proprietà IRETI. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la bonifica. Nel frattempo il transito nel tratto interessato è stato interdetto.

