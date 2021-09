Il presidente del Consiglio comunale: «Non può esserci disparità di trattamento»

«Se il Green pass diventerà obbligatorio per i dipendenti pubblici dovrà esserlo anche per i consiglieri comunali per l’accesso in Sala Rossa. Non può esserci disparità di trattamento. Le regole devono valere per tutti senza distinzione, come valgono per i cittadini lo stesso sarà per i loro rappresentanti». Lo dice in una nota il presidente del Consiglio comunale Federico Bertorello.

