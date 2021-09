A lezione anti false griffe nello stand della Polizia locale al Nautico

Allo stand gli agenti della mostrano esempi di merci contraffatte, dai tessuti alle prese elettriche e ai giocatoli, tutti materiali potenzialmente pericolosi per la salute

Polizia Locale, campagna anticontraffazione “Nella rete del falso”: oggi stand al Salone Nautico con dimostrazioni e materiali informativi

Il comune di Genova e il corpo della Polizia Locale hanno aderito alla campagna anticontraffazione “Nella rete del falso”, progetto finanziato da Anci e che vede il comune di Milano come capofila. Proprio il comune meneghino ha chiesto agli aderenti alla campagna di individuare una giornata durante la quale distribuire non solo materiale informativo, ma anche per dimostrare e far toccare con mano ai cittadini di cosa si parla quando ci si riferisce ai materiali contraffatti, dalla moda alle prese elettriche non a norma, una giornata che Comune e Polizia Locale hanno individuato in quella odierna, lunedì 20 settembre.

«Quando parliamo di contraffazione – spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giorgio Viale – non dobbiamo mai dimenticarci del gravo danno che questa reca al Made in Italy e alla salute e alla sicurezza. Tutelare il commercio e i nostri marchi è un dovere della politica e delle forze dell’ordine, come anche della società civile che può combattere la contraffazione acquistando solamente da canali ufficiali e certificati. Bisogna poi ricordare che in molti ambiti la contraffazione porta a veri e propri rischi per la salute: basti pensare agli occhiali da sole che, se falsamente certificati, possono portare a gravi problemi alla vista. Ma questo vale anche per i tessuti e per altri materiali che, se contraffatti, possono danneggiare chi li indossa».

La Polizia Locale di Genova, rispondendo all’appello di Milano che ha deciso di partecipare all’iniziativa in occasione della Giornata della Moda, ha installato all’esterno del Salone Nautico, nell’area pedonale, uno stand in cui verranno distribuiti i volantini creati ad hoc da Indicam, la Società per la tutela della proprietà individuale.

Secondo l’Ocse in Italia le merci contraffatte portano alla perdita di 88mila posti di lavoro e vengono contraffatti beni per 12,4 miliardi di euro.

I consumatori colti in flagrante ad acquistare merci false possono incorrere una multa. Nel 2018, la Polizia Locale di Genova ha formato il Goac, Gruppo Operativo anticontraffazione, con l’obiettivo di presidiare il territorio con controlli mirati. Esempio di questi controlli la confisca di oltre 20mila occhiali non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute dell’individuo.

