Via al Salone Nautico con il ministro Giovannini. Boom di espositori

La tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma alle ore 10.30 presso la Terrazza del Padiglione Blu, sarà impreziosita dall’omaggio di “Nave Rizzo”, unità FREMM della Marina Militare italiana recentemente impiegata in attività antipirateria che sfilerà lungo il canale del porto

Seguirà il Convegno Inaugurale “Made in Italy, il Paese che traina il Paese” che vede protagonisti la nautica, la moda e il design, per approfondire le opportunità di rilancio offerte dai settori del bello e ben fatto e le riforme strutturali per accompagnarle, dalla ristrutturazione del waterfront di Genova alle infrastrutture programmate nel PNRR.

Dopo i saluti di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, sono previsti gli interventi di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Carlotta de Bevilacqua, Presidente e CEO di Artemide, Renzo Rosso, Presidente del gruppo OTB (Diesel), Carlo Maria Ferro, Presidente di ICE Agenzia. A moderare l’incontro la giornalista Maria Latella.

È boom di espositori. La domanda aggiuntiva di spazi ha determinato la necessità di ampliare e ridisegnare il layout dell’Area Vela, Yacht a motore e Maxi Rib; tutto esaurito anche per il Padiglione Accessori. Sale a 65 milioni l’indotto per il territorio.

Alle ore 15.00, presso la Sala Forum del Padiglione Blu, si terrà l’atteso appuntamento con la IV edizione del BOATING ECONOMIC FORECAST, con la presenza di Saverio Cecchi, Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison – docente di Economia Industriale e Commercio Estero all’Università Cattolica. La Tavola rotonda avrà come ospiti Carlo Maria Ferro, Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente Confindustria per l’Internazionalizzazione, Mauro Alfonso, Amministratore Delegato SIMEST, Carlo Mescieri, Presidente ASSILEA, Alessandro Mazzoni, Senior Broker & Business Developer Equinoxe International.

Durante il convegno sarà presentata la nuova edizione della Nautica in Cifre, l’Annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in partnership con Fondazione Edison, che si fregia del patrocinio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rapporto, giunto alla 42ª edizione, fornisce a imprese, istituzioni e operatori i dati di settore e le analisi fondamentali per approfondire il quadro economico dell’industria italiana della nautica di diporto.

A seguire nella Sala Forum, a partire dalle ore 16:45, prenderà il via il Convegno “Nautica da diporto, la nuova bandiera italiana – Dalla riforma del Codice a quella del Regolamento attuativo, ai decreti di settore, le semplificazioni volte a rendere la bandiera nazionale più competitiva”, a cura di Confindustria Nautica con il Direttore Generale del Trasporto marittimo, Teresa Di Matteo, il Comandante generale delle Capitanerie di porto, Nicola Carlone, e il Vicepresidente di Confindustria Nautica, Maurizio Balducci.

Sempre il 16 settembre avranno inizio gli appuntamenti del palinsesto degli eventi presso il Breitling Theatre, a partire dalle ore 14:30 con la Conferenza stampa del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e, a seguire, la Conferenza della Guardia di Finanza.

Nella giornata inaugurale del Salone Nautico prenderà il via la RoundItaly Genova-Trieste, la più lunga regata non-stop del Mediterraneo con 1.130 miglia di navigazione – organizzata da Yacht Club Italiano, Società Velica di Barcola e Grignano, Barcolana e Confindustria Nautica con il coinvolgimento della Federazione Italiana Vela – che unirà le due città, la 61ª edizione del Salone Nautico di Genova con la 53ª edizione della Barcolana, due grandi eventi che da anni collaborano per la cultura e la difesa del mare.

