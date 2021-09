Quindicenne con 6 involucri di cannabis denunciato dalla Polizia

È successo ieri alle 21 in via Pietro Borsieri uno dei luoghi segnalati dai residenti della zona come luogo di spaccio

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un quindicenne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il servizio di controllo del territorio personale del Commissariato Cornigliano, al fine di monitorare i luoghi che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini circa la frequentazione di individui dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, si è recato nei giardini di via Borsieri trovando un gruppo di 4 ragazzini che si erano isolati nella penombra.

A seguito del controllo, il più grande di loro, è stato trovato in possesso di 6 involucri in cellophane contenenti sostanza solida di colore marrone risultata essere Cannabis per un peso di 4,67gr.

Tutti i giovani sono stati poi riaffidati alle rispettive famiglie.

