Posti di blocco dei CC nel fine settimana, due patenti ritirate

I guidatori sono anche stati denunciati per guida in stato di ebbrezza

A Genova, in questo fine settimana, nel corso dei servizi finalizzati a garantire una maggiore sicurezza stradale, sono stati identificate dai Carabinieri circa 300 persone a bordo di 200 veicoli. Due persone, fermate alla guida dei rispettivi mezzi e sottoposte ad alcol-test, risultavano avere un tasso alcolemico maggiore di quello consentito per legge, per cui venivano segnalate all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Le patenti di guida sono state ritirate.

