Litigano sull’autobus per la mascherina. Tre denunciati dalla Polizia

È successo in via dei Ciclamini, ieri, alle 17.30. La lite tra un 58enne e due ragazzi finisce con una denuncia per interruzione di pubblico servizio a tutti e tre



La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri pomeriggio tre genovesi di 18, 19 e 58 anni per il reato di interruzione di servizio pubblico.

Il tutto nasce quando i due giovani salgono a bordo di un autobus pubblico senza mascherina.

Una volta a bordo, prima ancora che l’autista riesca ad invitare i ragazzi ad indossarla interviene il 58enne che, da normale passeggero, inveisce contro di loro innescando una furiosa litigata dove i ragazzi si rifiutano categoricamente di mettere la mascherina.

A quel punto l’autista ha cercato di calmare gli animi chiedendo ai tre di scendere dal mezzo senza però riuscirci tanto da interrompere la corsa per circa un ora (la ditta AMT ha fatto uscire un autobus di riserva) per poi chiamare la Polizia.

I poliziotti dell’UPG, intervenuti rapidamente in soccorso dell’autista, hanno messo fine alla discussione denunciando i tre genovesi per interruzione di servizio pubblico per poi sanzionare i due giovani per non aver indossato la mascherina sul mezzo.

In copertina: foto di repertorio

