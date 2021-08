Cade sul Monte di Portofino e si ferisce. Recuperata dal Soccorso Alpino

La quarantottenne è stata portata fino all’imbarco di Punta Chiappa dove ad attenderla c’era la barca-ambulanza della Croce Verde di Camogli

Intervento del Soccorso Alpino a Punta Chiappa, sul Monte di Portofino, in località San Nicolò. Una donna residente a Rapallo di 48 anni è caduta procurandosi una profonda ferita lacero contusa. La squadra ha raggiunto la donna insieme ai Volontari di Ruta e dopo averla medicata e stabilizzata è stata trasportata con barella portantina fino all’imbarco di Punta Chiappa dove con la barca ambulanza della Croce Verde di Camogli è stata trasportata fino a Camogli per il successivo trasporto in Ospedale. Presente anche il gommone della Guardia Costiera che ha trasportato la squadra del Soccorso Alpino.

