Picchia la compagna, la figlia della donna lo denuncia che salva la madre dalle violenze

Una dei 4 figli, dopo aver assistito all’ennesima aggressione, ha chiamato i Carabinieri che, arrivati in casa, hanno trovato la donna con i segni del pestaggio

Lei, quattro figli e un nuovo “amore” diventato tossico e violento, non aveva la forza di denunciare. Ci ha pensato una dei suoi figli davanti all’ennesimo pestaggio avvenuto proprio davanti ai figli della donna. Ha chiamato l’Arma che, dopo aver avvertito il pubblico ministero Paola Crispo, hanno raggiunto la casa della famiglia, sulle alture della città. Davanti all’evidenza e per timore che prima o poi l’uomo avrebbe potuto alzare le mani anche sui figli, ha raccontato la storia di una relazione che piano piano era diventata una prigione psicologica di terrore. E delle botte. Così l’uomo violento, con precedenti specifici per aver maltrattato una precedente compagna, è finito ai domiciliari a casa della madre. Sia lui sia la donna sono italiani e hanno all’incirca quarant’anni.

In copertina: foto di repertorio

