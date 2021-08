La “chiamata” è arrivata sulla chat Telegram che si chiama “Basta dittatura”: appuntamento alle 14:30 davanti alle stazioni. Poi, «Alle 15 si entra e si resta fino a sera»

L’appello ai partecipanti vale per le stazioni di 54 città ed è coincidente con l’entrata in vigore del green pass per salire sui treni a lunga percorrenza. «Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno».

L’intenzione espressa è quella di bloccare il traffico ferroviario.

