Controlli Amt in centro e sui bus della provincia: 316 passeggeri senza biglietto

Tutto in un giorno, dalle 14 alle 18 in corso Buenos Aires e dalle 18 a mezzanotte sulle linee del Tigullio

Doppia operazione di controllo venerdì 27 agosto da parte dei Verificatori AMT che hanno organizzato una verifica intensiva sul territorio genovese e un controllo serale sul territorio provinciale.

Nel pomeriggio di ieri 11 agenti AMT hanno presidiato, dalle 14 alle 18, la fermata di corso Buenos Aires e le linee bus urbane 15, 20, 36, 43, 44 e 47. Sono stati verificati 2.436 passeggeri ed elevate 139 sanzioni, per un tasso di evasione riscontrato pari al 5,7%. 30 i passeggeri che hanno regolarizzato la loro posizione pagando l’oblazione direttamente al Verificatore.

Nella serata ad operare sul territorio provinciale sono stati sei verificatori, impegnati tra Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Casarza. I controlli si sono svolti dalle 18 fino a mezzanotte e mezza. 177 i passeggeri controllati delle linee bus provinciali 3, 4, 9, 11, 13, 15, 31 e 45. Le sanzioni emesse sono state 15, di cui tre regolarizzate subito come oblazioni. 8,5% il tasso di evasione riscontrato nella serata di controlli.

«L’attività di verifica non si è mai fermata – sottolinea Marco Beltrami, Presidente di AMT – l’impegno dell’azienda di contrastare con fermezza il fenomeno dell’evasione tariffaria è stato portato avanti dal personale di controllo con regolarità e costanza. Anche durante i mesi estivi l’attività non è stata mai ridotta e, anzi, abbiamo voluto testimoniarlo con azioni visibili sul territorio, urbano e metropolitano. Continueremo così anche nei prossimi mesi a contrasto di un fenomeno offensivo per la grande maggioranza dei nostri passeggeri che paga regolarmente il titolo di viaggio»

