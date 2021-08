Covid, aumentano (di poco) terapie intensive e ricoverati

Una persona in più in terapia intensiva e 4 nei reparti di media intensità. 156 nuovi positivi di cui 51 a Genova (Asl 3). Non si registrano decessi

Sono stati 2.815 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 3.467 tamponi antigenici rapidi.



Ecco il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 44

SAVONA (Asl 2): 28

GENOVA: 59, di cui:

• Asl 3: 51

• Asl 4: 8

LA SPEZIA (Asl 5): 22

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3





Mi piace: Mi piace Caricamento...