Il mare grosso, gli scogli sempre più vicini. La nuotata in mare rischiava di diventare un gioco pericoloso per un gruppo di ragazze che aveva difficoltà a tornare a riva, sulla spiaggia di Murcarolo. Altri bagnanti hanno capito che le ragazze erano in difficoltà e sono andati ad aiutarle.

Video di Roberto Guastalla

Mi piace: Mi piace Caricamento...