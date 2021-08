Meteo Limet: sereno al mattino, nubi nelle zone interne con possibili acquazzoni

Situazione: sull’Italia persiste l’afflusso di aria più fresca alle alte quote, che determina condizioni di moderata instabilità anche in Liguria.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 25 agosto 2021

Avvisi: al mattino forti venti da nord negli sbocchi vallivi tra Genova e Savona e nell’area di Capo Mele.

Cielo e Fenomeni: al mattino lungo la fascia costiera cielo generalmente sereno, mentre è atteso qualche addensamento lungo la catena appenninica, in particolare sul centro-ponente; dalla tarda mattinata avremo lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, e non è da escludere qualche temporale o acquazzone improvviso sulle Alpi Liguri e lungo le vallate appenniniche del centro-levante. Cielo che tornerà sereno ovunque in serata.

Venti: al mattino forte tramontana negli sbocchi vallivi tra Genova e Savona e nell’area di Capo Mele, in calo dal pomeriggio. Ventilazione da nord più moderata altrove.

Mari: al mattino mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo. Dal pomeriggio mare poco mosso ovunque.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min +19/23°C, max +28/32°C

Interno: min +12/18°C, max +24/28°C

