Bimbo di 8 anni cade dalle scale a Principe, soccorso in codice rosso

È stato trasportato al Gaslini dal 118 con codice delle persone soccorse in gravi condizioni, ma le sue condizioni non desterebbero al momento forti preoccupazioni

Il piccolo, caduto nel pomeriggio sulle scale che dall’altri portano al corridoio da cui si accede alle scale dei binari, è caduto in avanti, sbattendo il volto. È stato soccorso prima da familiari e passanti, quindi trasportato all’ospedale pediatrico da un’ambulanza della Croce Verde perché: necessario monitorare le sue condizioni per 24 ore per escludere emorragie.

