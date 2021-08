Meteo Limet: aria più fresca e secca. Tramontana al mattino

Situazione: aria relativamente più fresca continua ad affluire sull’Europa centrale. Le correnti settentrionali inizialmente riporteranno la Liguria ad una fase più secca, ma non mancherà qualche contrasto pomeridiano nelle zone interne.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 24 agosto 2021

Avvisi: forte tramontana su Capo Mele e zone antistanti tra la notte ed il primo mattino

Cielo e Fenomeni: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento lungo la catena appenninica e qualche precipitazione tra Alpi Liguri / Marittime e cuneese; durante il pomeriggio queste ultime zone saranno interessate da rovesci temporaleschi più diffusi. Altrove cieli velati; nubi cumuliformi si sovrapporranno lungo le vallate appenniniche del centro-levante, non escludiamo isolati piovaschi o brevi acquazzoni. Tendenzialmente più stabile ovunque in serata.



Venti: forte tramontana su Capo Mele e zone antistanti tra la notte ed il primo mattino, altrove flussi moderati in attenuazione nel corso della giornata per poi riprendere tesi in serata.

Mari: molto mosso al largo di Capo Mele, ma con moto ondoso in diminuzione già nel corso della mattinata; mosso altrove, stirato / poco mosso a levante sotto-costa.

Temperature: in calo, più marcato nelle zone interne, solo in aumento temporaneo le minime sulla costa di ponente

Costa: min +18/24°C, max +25/28°C

Interno: min +10/18°C, max +22/27°C

