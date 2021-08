Ospite Rsa no vax si ammala di Covid. In gravi condizioni e sotto ventilazione

Due operatori positivi, entrambi vaccinati e paucosintomatici. Anche altri 5 ospiti della casa di riposo, tutti vaccinati, sono positivi. Altri 12 positivi in un’altra Rsa

Non aveva aderito alla campagna vaccinale: un ospite di una Rsa del Tigullio è ora ricoverato in gravi condizioni. Si è resa necessaria la ventilazione. Lo rende noto la Asl4. I due operatori positivi sono in isolamento domiciliare e hanno sintomi lievi. Sui 6 ospiti contagiati, solo due hanno sintomi, ma solo l’ospite che non ha fatto il vaccino è in condizioni gravi. Sono 3 i soggetti non vaccinati presenti nella struttura, al momento non sembrano aver contratto il Covid.

In un’altra Rsa della zona sono stati registrati 12 positivi su 35 presenti. Gli ospiti sono tutti vaccinati. Anche in questo caso sono positivi 2 operatori sanitari, vaccinati, con sintomi. Due gli operatori no vax che al momento sono negativi.

