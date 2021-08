Funicolare Zecca-Righi, terminati i lavori. Torna in servizio domani, mercoledì 25 agosto

I lavori, iniziati il 7 giugno scorso, hanno riguardato la sostituzione di tutti gli impianti elettrici di azionamento e automazione della funicolare, nelle stazioni e lungo linea

Terminati gli interventi relativi alla seconda ed ultima fase della revisione trentennale, domani, mercoledì 25 agosto, la funicolare Zecca – Righi torna in servizio.

«L’azienda si è impegnata per contenere il più possibile il tempo di fermo, sfruttando il mese di agosto e operando anche nelle ore notturne – dicono ad Amt -. Restano da completare solo alcune attività di manutenzione che verranno eseguite sempre di notte, così da non condizionare la riapertura dell’impianto. Per questo motivo, per circa 3 settimane, la funicolare sarà in funzione fino alle ore 22.00 (ultima corsa); contestualmente alla chiusura anticipata saranno mantenute attive le linee bus sostitutive F1 e F2 dalle ore 22.00 fino a mezzanotte. Ricordiamo che i lavori, iniziati il 7 giugno scorso, hanno riguardato la sostituzione di tutti gli impianti elettrici di azionamento e automazione della funicolare, nelle stazioni e lungo linea. Tra le attività più significative che sono state eseguite si ricordano: la completa sostituzione dei quadri elettrici a servizio degli azionamenti; il rifacimento di tutti i collegamenti elettrici dei componenti necessari al corretto funzionamento dell’impianto; le attività di messa a punto del nuovo sistema di controllo e regolazione; gli interventi di controllo e di manutenzione delle funi; le fasi di pre-esercizio dell’impianto».

«Queste attività – concludono ad Amt – si aggiungono a quelle completate nel periodo estivo del 2020 che avevano riguardato il rinforzo strutturale di alcuni muri lungo la via di corsa, il rifacimento dei camminamenti in linea e degli impianti di illuminazione a led lungo la via di corsa, le attività di revisione elettrica/meccanica delle vetture.

Il risultato finale è una funicolare adeguata ai più recenti standard di sicurezza, rinnovata, valorizzata e pronta a tornare a servizio della città».

Mi piace: Mi piace Caricamento...