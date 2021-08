Rubano vestiario utilizzando borse schermate. Arrestate dalla Polizia

All’interno delle borse avevano vestiario per 365 euro totali, ancora munito di placche e restituito al negozio. È successo alla Fiumara alle 19

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 33enne ed una 38enne domenicane per tentato furto aggravato in concorso tra loro e con una terza donna rimasta ancora ignota.



Ieri sera un vigilante del centro commerciale ha notato le donne, già note per aver compiuto altri furti, entrare all’OVS munite di grosse borse. Dopo aver prelevato numerosi capi di abbigliamento dagli scaffali, non accorgendosi di essere osservate, hanno messo la refurtiva all’interno delle sporte e sono uscite senza pagare, separandosi.

La guardia giurata è riuscita a fermare la 38enne e la 33enne e ha chiamato il 112 . I poliziotti del Commissariato Cornigliano, a seguito di perquisizione hanno verificato che la fodera delle loro borse era stata scucita per applicare una “schermatura” in modo da non far suonare la barriera antitaccheggio.

In corso indagini per l’identificazione della complice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...