Sul posto i Carabinieri oltre ad automedica e ambulanza della Pubblica assistenza Nerviese inviate dal 118

Aggiornamento: l’uomo sarebbe un italiano di 46 anni trovato dentro un cespuglio nei parchi con coltellate al collo e al petto.

I soccorritori della Pubblica assistenza Nerviese lo hanno sedato e trasportato in ospedale in codice rosso.



I Carabinieri non escludono possibile tentato suicidio.

Articolo in aggiornamento

