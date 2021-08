La neonata lasciata nella culla per la vita ha trovato una famiglia

Toti: <Voglio come sempre ringraziare i medici e tutto il personale dell’ospedale che con amore l’hanno accudita in questi giorni, e rivolgo un pensiero speciale a quella mamma che ha fatto una scelta sicuramente dolorosa e difficile>

Anna, la neonata lasciata qualche settimana fa nella culla della vita dell’ospedale Villa Scassi di Genova, ha trovato una famiglia che entro pochi giorni potrà accoglierla per darle tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno.

<Una bella notizia che tutti aspettavamo – dice il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Voglio come sempre ringraziare i medici e tutto il personale dell’ospedale che con amore l’hanno accudita in questi giorni, e rivolgo un pensiero speciale a quella mamma che ha fatto una scelta sicuramente dolorosa e difficile. Un abbraccio grande ad Anna e alla sua nuova famiglia, e in questo caso più che mai bisogna dire: evviva la vita!>

In copertina: foto di repertorio

