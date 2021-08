Excellent Gnv, ancora problemi tecnici. Anche stasera non parte

La nave che già due giorni fa era rimasta in porto, fermata dalla Capitaneria e sostituita la sera dopo con un’altra nave, La Superba, anche stasera non parte. Anche questa volta i passeggeri sono stati avvertiti via sms

I passeggeri sono a terra. A bordo sono saliti gli uomini della Capitaneria di porto e la Polizia di Stato. Tramite messaggio i prenotati sono stati avvertiti che si potrà salire sulla nave per riposare, ma che questa sarà sostituita domani con un altro traghetto.

La Excellent anche questa volta, come il 17 agosto scorso quando non è partita, era diretta a Palermo. Ovvio che, sempre come la volta scorsa, domani non potrà garantire la partenza dal capoluogo siciliano.

In molti, la volta scorsa, avevano deciso di scendere in Sicilia con mezzi propri, treno o auto, chiedendo il rimborso.

