Inizia domani 20 agosto la novena della Madonna della Guardia

La festa è il 29 agosto. Il messaggio del rettore don Marco Granara: « 10 giorni di preghiera e confronto (anche online) su grandi temi per avviarci con Maria nel cammino sinodale della Diocesi e della Chiesa»

Da domani venerdì 20 Agosto fino a domenica 29 Agosto al Santuario della Madonna della Guardia sul Monte Figogna vivremo la Novena e la Festa della Madonna della Guardia, a 531 anni dall’Apparizione della Madre di Gesù a Benedetto Pareto.

Non è “solo” una festa della devozione e della tradizione: l’invito di Maria a “ricostruire” è un appello di fede e di vita quanto mai attuale, in questo tempo ancora colpito dal Covid, attraversato da gravissime crisi internazionali e determinante per la Chiesa diocesana, italiana e universale che sta per imboccare il “cammino sinodale” voluto da Papa Francesco per i prossimi tre anni. Ogni giorno della Novena ci chiederemo “Che dire? Che fare?” insieme (sin-odòs, camminare insieme)di fronte alle tante situazioni di vita personale, sociale, globale che bruciano e che coinvolgono tutti, non solo i cristiani. E tuttavia, noi cristiani che abbiamo da dire? Che dovremmo testimoniare? Che decideremo di fare, alla luce del cammino sinodale che ci attende? Ce lo chiederemo con quanti saliranno al Santuario, riuniti in piccoli gruppi, ma anche via Internet, ogni sera, alle 21, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Santuario, con il rettore don Marco Granara.

Ogni giorno inoltre• S. Messe alle ore 10 – 11 e 17 con riflessione aperta dopo la Messa delle 10 e delle 17. • Contemplazione / riflessione (Rosario) ore 16.15 in Basilica e ore 21 alla Cappella Apparizione con le Parrocchie della zona.

Gli appuntamenti principali• Domenica 22 agosto:Giornata della Fedeltà di Coppia, di Famiglia, di Ruolo. Incontro ore 10 e Messa ore 11 per gli Anniversari di Nozze o di altri Impegni caratterizzati dalla Fedeltà.

• Sabato 28 Agosto: Vigilia della Festa

Non si terrà il tradizionale Pellegrinaggio popolare dall’Edicola/Cappella delle “Acque” a 4 chilometri dalla vetta, causa misure anti-Covid.

Ore 19.30 / Appuntamento presso la Cappella dell’Apparizione, ai piedi del Santuario: riflessione sul “Cammino di Pareto”. Guida l’Arcivescovo Marco Tasca. Salita al Santuario. Ore 21 / S. Messa solenne della Vigilia.

• Domenica 29 Agosto: Festa della Madonna della Guardia Ore 10: Memoria, Supplica, Processione, Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Marco Tasca

Altre S. Messe: ore 7 – 8 (Mons. Andrea Parodi Vicario Episcopale alla Carità) – 9 (Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare) – 12 – 16 (Arcivescovo Marco Tasca) – 17 (Mons. Marco Doldi, Vicario Generale) – 18 (Rettore Mons. Marco Granara, alla Cappella dell’Apparizione all’aperto).

Ore 21 – In Basilica “Ora di sintesi e contemplazione” con musiche di organo e violino. Brani classici mariani musicali e letterari. Guida M° Damiano Profumo

Mi piace: Mi piace Caricamento...