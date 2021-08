Carruggi: oltre a topi, mala movida irrisolta e spaccio anche le ambulanze bloccate dalle auto in divieto

Nella città vecchia i problemi si aggiungono ai problemi. In via del Molo una Fiat Panda è stata lasciata in sosta vietata per diversi giorni. A questa si è aggiunta stamattina un’altra auto dall’altra parte della strada, anche quella in sosta vietata. È arriva un’ambulanza diretta alle Mura di Malapaga, ma non è riuscita a passare. I militi sono scesi e sono andati di corsa a piedi verso la casa della persona da soccorrere perdendo minuti preziosi che a volte possono significare la vita

Agli agenti della Polizia locale, giunti sul posto, non è restato che sanzionare entrambi i veicoli. Vero, di posto ce n’è poco in tutto il centro storico: le strade sono strette e ultimamente i dehors si sono moltiplicati come in tutta la città e in molti luoghi sono contestati anche perché, accanto a quelli dei pubblici esercizi sono arrivati quelli degli artigiani alimentari non sempre secondo le regole (mensola larga contro il muro sul lato più largo e niente sedie) e poi anche quelli degli artigiani alimentari che non dovrebbero proprio averlo: non è previsto dalla legge regionale in qualsiasi forma.

Il posto è sempre più ridotto ovunque, ruba posteggi e non di rado, quando la gestione esonda dai limiti imposti, diventa persino difficile camminare.

In centro storico, al disagio e alle polemiche di quei cittadini che vivono male la concessione del Comune, si aggiungono soprattutto nei vicoli i problemi di chiasso notturno e mala movida laddove prima non c’era. E dove c’è sempre stata nessuna soluzione utile è stata trovata.

Ed è proprio qui che il problema dello spazio è più sentito. I pochi posti, tracciati o talvolta tollerati vengono contesi tra centinaia di auto e qualche titolare non si rende conto che per la propria comodità c’è chi può perdere la vita per un soccorso in ritardo, che sia sanitario, medico o sia quello dei vigili del fuoco.

Un’auto mal posteggiata significa bloccare le ambulanze, costringere i militi a fare la strada a piedi perdendo secondi o addirittura minuti, a volte quelli che fanno la differenza tra la vita e la morte. In caso di incendio, un camion dei Vvf bloccato può significare non salvare un appartamento o un intero stabile e chi ci sta dentro.



Purtroppo al Molo questa è un’abitudine, nonostante il frequente passaggio della Polizia locale, poi criticata se sanziona.

Stamattina è successo di nuovo. E questo disagio, nel centro storico, si aggiunge ai problemi di sicurezza, di pulizia, di vivibilità, di proliferazione di topi e scarafaggi che si stanno aggravando di mese in mese

