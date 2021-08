Incendio di Framura, 100 ettari di bosco distrutti

Oggi in volo due elicotteri regionali e un Canadair. Vvf presenti per tutta la notte

Il Soup (Sala operativa unificata permanente della Regione Liguria) conferma che l’incendio boschivo che sta interessando la zona di Framura, con una superficie stimata coinvolta di circa 100 ettari, è in miglioramento.

Ieri hanno operato tre elicotteri della Regione e due canadair, con i Vigili del Fuoco e i volontari antincendo boschivo che sono stati presenti per tutta la notte. In sicurezza l’agriturismo da cui erano stati allontanati gli ospiti; non ci sono ancora, invece, le condizioni per il rientro a casa delle tre famiglie evacuate in via precauzionale. La situazione è costantemente monitorata. Stamattina interverranno nuovamente un canadair e 2 elicotteri regionali.

