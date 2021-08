Inseguimento notturno mozzafiato, i CC denunciano 18enne

Non si è fermato all’alt in corso Italia, poi, ha infilato una serie di curve contromano a velocità folle. Gli è anche stata ritirata la patente

Nella mattinata di ieri il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Genova, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a P.U. uno studente genovese 18enne incensurato.

Il giovane, nella notte di Ferragosto, in corso Italia, alla guida della sua motocicletta non si era fermato all’alt di una pattuglia impegnata in una serie di controlli stradali, allontanandosi a forte velocità. Ne nasceva quindi un inseguimento nel corso del quale i militari riscontravano che il centauro in fuga manteneva una guida estremamente pericolosa, con continue manovre che mettevano a repentaglio la sicurezza degli altri utenti.

Raggiunto e bloccato, al giovane venivano contestate, oltre alla violazione penale, le infrazioni al Codice della Strada di carattere amministrativo (elevando verbali per 700euro complessivi) riguardanti la circolazione contromano e in curva, a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, in conseguenza delle quali gli veniva ritirata la patente di guida.

