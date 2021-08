Ruba al supermercato e aggredisce un dipendente che lo scopre. Arrestato dai CC

L’uomo poco prima, mentre si trovava all’interno di un supermercato sito in via Cecchi, scoperto da un dipendente mentre si stava appropriando di una bottiglia di birra, ha reagito colpendolo ad una mano, ferendolo in modo lieve e allontanandosi

Nel pomeriggio di Ferragosto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Carignano ha arrestato per rapina impropria, un pregiudicato marocchino 43enne, senza fissa dimora.

Ricevuta segnalazione dell’accaduto, una prima pattuglia di Carabinieri intervenuta sul posto, ascoltata la vittima e la sua ricostruzione dei fatti, forniva via radio una descrizione dell’autore, che veniva diramata a tutte le pattuglie in circuito.

I militari di Carignano, che in quel momento si trovavano a perlustrare con l’auto di servizio l’area della Foce, notavano ad una delle fermate dei bus della linea urbana un uomo che, corrispondente per caratteristiche somatiche e abbigliamento a quello della segnalazione, si accingeva a salire a bordo di un mezzo pubblico. Gli operanti seguivano quindi il bus e alla prima fermata utile vi salivano a bordo fermando e identificando l’uomo, risultato essere effettivamente il rapinatore del supermercato.

Accompagnato in caserma lo straniero è stato quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito.

