Davagna, farmacia regala fontana. Cittadini lanciano appello Whatsapp: «Compriamo lì per ringraziare»

Un gruppo di abitanti si appella agli altri: «Ringraziamo la farmacista che ha donato la fontana che abbellirà la piazzetta facendo i nostri acquisti nel suo esercizio»

La fontana arriverà ad ottobre e sarà collocata proprio nella piazzetta davanti al Municipio, in via Giovanni Bombrini, nel comune di Davagna. proprio lì si affaccia anche la farmacia che l’ha donata. Il Comune l’ha accettata formalmente con una delibera di giunta. Ora un gruppo di residenti ha deciso di lanciare un appello via whatsapp ai concittadini: «La farmacista ha fatto un bel gesto acquistando l’arredo urbano che farà più bello un angolo del nostro comune. Ci sembra giusto che le si dimostri gratitudine facendo i nostri acquisti presso l’esercizio». Sono anche ben accetti contributi per la sistemazione.

Nella foto in copertina: ecco come sarà la piazza con la fontana che arriverà in autunno.

