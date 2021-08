Rubato il defibrillatore della Pubblica assistenza Nerviese in piazza Pittaluga

Qualche anno fa fu rubato quello al porticciolo che fu ricomprato con gli sforzi della pubblica assistenza e di coloro che hanno contribuito

Nella notte è stato rubato il Dae della Pubblica assistenza Nerviese in piazza Pittaluga. Il defibrillatore è un salvavita importantissimo, a disposizione di tutti. Eppure c’è chi ne priva la comunità, probabilmente per alimentare il mercato nero delle vendite a quelle aziende private che ora devono obbligatoriamente averlo.

Il defibrillatore di piazza Pittaluga era stati inaugurato nel 2016 e, come tutti gli strumenti di questo tipo, deve ricevere una costosa manutenzione annuale, sempre effettuata.

