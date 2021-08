Rissa all’alba in largo Jursé a Sampierdarena

È successo stamattina alle 5:40. Coinvolta una quarantina di persone

Lo scontro violento tra due gruppi è stato segnalato come “schiamazzi”. Quando la pattuglia del turno notturno della polizia locale è arrivata sul posto per un sopralluogo, si è resa conto che era in atto una vera e propria rissa e ha chiamato ausilio chiedendo l’intervento sia dei colleghi in turno sia della Polizia di Stato.

Quando tutte le pattuglie sono arrivate sul posto a sirene spiegate, le persone che si stavano picchiando si sono date alla fuga in tutte le direzioni.

Non è la prima rissa che accade in largo Jursé la mattina del sabato, della domenica e del lunedì, all’uscita dei circoli e dei locali della zona. Lì si concentrano nelle prime ore del mattino molte persone in stato di ebbrezza.

