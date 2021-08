Incendio a Framura, impegnati due elicotteri e due Canadair – LE FOTO

Stamattina, in aggiunta ai Vigili del fuoco e ai volontari antincendio boschivo locali sono arrivate squadre di volontari da Genova

Continuano a bruciare i boschi nell’entroterra di Framura, nello spezzino. Da questa mattina sono operativi un canadair e i due elicotteri dell’antincendio boschivo di Regione Liguria, uno decollato da Genova e l’altro da Imperia, per cercare di contenere il fronte del fuoco, divampato nel pomeriggio di ieri. Questa notte sono rimasti in presidio attivo gli uomini dei Vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo, da questa mattina sono operative le nuove squadre con volontari arrivati anche da Genova. Non ci sono abitazioni coinvolte.

