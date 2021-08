A10, primo giorno di passione. Ci sono già 2 km di coda tra Arenzano e Pra’

Inoltre: coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e traffico rallentato tra il bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto. Rallentamenti anche all’uscita di Pra’

Dalle 4 di stanotte, lunedì 16 agosto, fino alle 22 di mercoledì 25 agosto, sul tratto della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, resterà attivato lo scambio di carreggiata permanente per consentire i lavori programmati nelle gallerie in direzione Savona presenti tra gli svincoli di Genova Pegli e Genova Pra’.

Si attende anche l’arrivo di 50mila vacanzieri in pochi giorni al terminal traghetti.

Nel Ponente, da piazza Savio, sono sospese le corsie gialle per i mezzi pubblici ed è vietato il transito dei mezzi pesanti non diretti a scaricare localmente.

