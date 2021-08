Incendi a raffica in Liguria. I Vvf intervenuti anche col Canadair. Monitoraggio coi droni

Roghi a Framura, Chiavari e Casarza Ligure. Coi gli aeromobili a pilotaggio remoto si verifica, dove gli incendi sembrano spenti, che non riprendano – FOTOGALLERY

Lunga notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Genova impegnati su due fronti per incendio di vegetazione. Le prime squadre, già in opera dal tardo pomeriggio di ieri, sono intervenute a Framura.

In piena notte la squadra di Chiavari ha estinto un incendio in un uliveto, proprio a Chiavari. Questa mattina un altro fronte in località Bargone, sopra Casarza Ligure.

Sul posto per il monitoraggio termico anche il personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per la ricognizione con droni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...