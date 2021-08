Haters di Ferragosto: la bufala su Strada picchiatore. Intanto Anpi chiede le dimissioni di Biamonti

Le bufale non risparmiano nemmeno i morti, tanto più se sono l’icona di un impegno civile senza distinguo e discriminazioni che a qualcuno non va giù. Ha ripreso a girare, con le opportune correzioni, su whatsapp, telegram e messenger il messaggio fake che già aveva infangato Gino Strada da vivo e ora, cosa ancora più grave, lo accusa quando è appena morto di essere stato, da giovane, un picchiatore politico dell’ultrasinistra, aggiungendo che avrebbe avuto l’abitudine di girare con l’eskimo e una grossa chiave inglese. Non risulta, però, nelle liste dei tanti che, negli anni ’70 e su opposti fronti politici, a Milano si affrontavano con armi proprie o improprie. Nessuno lo ha mai visto partecipare a quegli scontri. La notizia è totalmente destituita di fondamento e viene fatta girare per motivi meramente politici. Tanta destra ha abboccato e sta propagando il messaggio bufala destituito di ogni fondamento. Tanto che sotto il post di Calderoli sono parecchi quelli che ripescano la fandonia, rilanciandola.

Un’altra bufala diffusa, questa volta dai no vax, vede la morte del fondatore di Emergency a seguito del vaccino. Anche questa “informazione” è falsa.

Per tornare al commento del consigliere di Cogoleto Francesco Biamonti sulla bacheca di Calderoli, è stato rimosso, ma è stato screenshottato prima che fosse cancellato.

In merito al commento del consigliere, Anpi ha inviato un comunicato

Lo scherno contro Gino Strada dopo il saluto fascista in consiglio comunale: fuori dalle istituzioni il consigliere leghista

Non è un colpo di sole ad aver suggerito a Francesco Biamonti, esponente leghista e consigliere comunale a Cogoleto, di scrivere parole offensive e di scherno contro Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. È lo stesso concetto di fascismo morale che il consigliere – che benché sospeso dal suo partito continua a svolgere il mandato amministrativo – aveva già espresso il 27 gennaio scorso facendo il saluto romano nel consiglio comunale apertosi con la commemorazione del Giorno della Memoria.

Anpi Genova chiede ora un segnale forte: o il consigliere, vista la sua incapacità a partecipare alla vita democratica, sceglie l’auspicata via delle dimissioni, o siano le istituzioni, al massimo livello, a dichiararne l’incompatibilità. In un’estate già piena di segnali allarmanti, come la richiesta di tornare a intitolare a Arnaldo Mussolini il parco Falcone e Borsellino a Latina, o addirittura di riportare al nome di Hitler il Piazzale dei Partigiani a Roma – propositi esposti da altri esponenti leghisti, inaccettabili nei loro ruoli attuali e futuri – l’insulto a Gino Strada, uno degli italiani migliori, non solo è ributtante, ma ci mostra l’urgenza di interventi concreti per rimuovere dagli incarichi pubblici chi gioca con il fuoco delle parole contro i diritti civili e democratici.

ANPI Genova

Mi piace: Mi piace Caricamento...