Incendio boschivo in atto a Montoggio, in località Colletta. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco che sta operando per circoscrivere il rogo ed estinguere le fiamme.

Particolarmente insidiosa la condizione climatica di queste ore, con temperature elevate e vento da sud.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...