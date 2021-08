Autobotte per i cittadini delle vie Caffaro e Palestro rimasti senz’acqua

Per le persone anziane, disabili o impossibilitate a raggiungere l’autobotte, un numero da chiamare per ottenere il servizio

A causa della rottura della tubazione che questo pomeriggio ha allagato piazza Corvetto e strade limitrofe, mentre la gran parte delle utenze è stata riallacciata con un bypass provvisorio, continuano i problemi di fornitura d’acqua in zona Corvetto/via Caffaro/via Palestro. Per chi necessita rifornimento d’acqua, Iren ha messo a disposizione un’autobotte in via Caffaro all’altezza del voltino.

La Protezione civile informa che chi è impossibilitato a raggiungere l’autobotte in Via Caffaro per fare rifornimento autonomo e ha necessità di acqua potabile può chiamare la Sala Emergenze di Protezione Civile al numero 0105577868.

