Corso Italia, abitanti esasperati. La musica di un locale li tiene svegli in piena notte

Si tratta del “Babilonia”. I residenti hanno presentato esposti e denunce formali, ma nulla sembra utile a far abbassare il volume. Non si sta parlando delle 22, delle 23 e nemmeno delle 24, ma delle prime ore del mattino

Così, agli schiamazzi della movida, si aggiunge la musica ad alto volume che, dicono i residenti, impedisce agli abitanti di interi palazzi di riposare. Mentre in strada si moltiplicano i comportamenti contrari alla quiete e anche al decoro urbano (stanotte la polizia ha denunciato un ragazzo che correva in mezzo alla strada in mutande), mentre l’alcol scorre a fiumi e l’ubriachezza è una condizione comune a quasi tutti i frequentatori della via, il volume della musica del Babilonia, dagli appartamenti si percepisce come potete sentire nel video.

Mi piace: Mi piace Caricamento...