Ponte Morandi, Toti: «La Regione valuta di costituirsi parte civile al processo»

Il presidente della Regione Liguria: «È doveroso ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, ma è doveroso soprattutto venire qui ogni anno a promettere che non accadrà mai più»

Gli avvocati della Regione Liguria stanno valutando di costituirsi parte civile al processo per il disastro del Ponte Morandi. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti questa mattina a margine della cerimonia di ricordo del crollo, spiegando che potrebbe non essere l’unico modo per tutelare gli interessi del territorio. «Quando sarà il momento, la Regione Liguria farà tutto ciò che serve per garantire supporto a un processo importante e soprattutto risarcimenti a un territorio che ha sofferto tanto» ha detto il presidente.

