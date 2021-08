I funerali di Roberto Scotto nella gradinata nord del Ferraris: un lunghissimo applauso per il “Sacerdote”

Un lungo applauso per Roberto Scotto nella sua gradinata nord. I funerali laici del leader della Fossa dei Grifoni si sono svolti nel “Tempio”, lo stadio Luigi Ferraris dove sono arrivati i ragazzi della Fossa e quelli della cooperativa Genova Insieme che ha fondato e presieduto per tanti anni dando lavoro a un centinaio di giovani, anche tifosi della Sampdoria. Tutti si sono stretti attorno alla famiglia e hanno tributato gli onori a un uomo buono, che ha interpretato il tifo migliore, che ha sempre aiutato tutti. Molti indossavano la maglietta con la scritta “Trent’anni al tuo fianco”.

Lo chiamavano “il Sacerdote”, il sacerdote del “Tempio”, lo stadio Luigi Ferraris. La Fossa dei Grifoni non lo dimenticherà, non lo dimenticheranno gli amici tifosi di qualsiasi squadra.

Foto e video di Enrica Corti

