Controesodo, domani traffico da bollino rosso sulle autostrade

Dalle 16 alle 19 in A7 direzione Serravalle, in A10 direzione Genova, in A12 direzione Genova, in A26 in direzione Voltri. E lunedì ci aspettano le forche caudine della A10 a doppio senso su una sola carreggiata

Primo controesodo estivo del 2021 con la fine delle ferie per molti turisti che stanno passando la settimana o il week end sulle nostre Riviere. La Società Autostrade indica quali sono gli orari in cui è previsto il bollino rosso. Poi, ci sono gli orari da bollino giallo. Dalle 16 alle 19 nella direzione opposta rispetto al bollino rosso, poi dalle 19 alle 21 in A7 direzione Serravalle, in A10 direzione Genova, in A12 direzione Genova, in A26 in direzione Voltri. In pochi si metteranno in viaggi prima di pranzo.

Lunedì, invece, scatterà lo scambio di carreggiata in A10 per i lavori previsti e non rimandabili.

Nell’ambito del piano di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale ligure – concordato con il Mims e condiviso con le istituzioni territoriali – dalle ore 04.00 di lunedì 16 agosto alle ore 22 di mercoledì 25 agosto, sul tratto della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verrà attivato uno scambio di carreggiata permanente per consentire i lavori programmati nelle gallerie in direzione Savona presenti tra gli svincoli di Genova Pegli e Genova Pra’



Dalle ore 04.00 di lunedì 16 agosto alle ore 22:00 di mercoledì 25 agosto attivato scambio di carreggiata permanente tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona: Genova Pegli sarà chiusa in uscita da Genova e in entrata verso Savona e Genova Pra’ in uscita da Genova;

Dal 26 agosto i lavori proseguiranno in chiusura notturna del tratto 5 notti su 7 con la stessa modalità degli scorsi giorni.

