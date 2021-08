Domani, 13 agosto, torna in servizio l’ascensore Magenta-Crocco

Terminati gli interventi per la revisione trentennale, domani, venerdì 13 agosto alle ore 8.00, riapre l’ascensore Magenta – Crocco. L’impianto Amt torna a servizio della città completamente rinnovato e adeguato ai più recenti standard di sicurezza previsti dalla normativa

Raggiunti i 30 di vita tecnica, l’ascensore era stato chiuso nell’aprile 2020 per essere sottoposto a importanti lavori di ammodernamento che hanno previsto la sostituzione di tutte le strutture e di tutte le parti in movimento. Gli interventi eseguiti sono stati particolarmente complessi e hanno riguardato lavori edili, elettrici e di impianto per la realizzazione di una nuova coppia di ascensori.

Di seguito vengono descritte le attività più significative che sono state svolte sull’impianto.

Attività impiantistica

L’attività impiantistica ha previsto la rimozione completa e la sostituzione di argani, cabine, contrappesi ed altre parti in movimento. In particolare sono stati realizzati:

• il rifacimento delle cabine e dei contrappesi;

• la sostituzione dei dispositivi di sicurezza quali paracadute per cabina e limitatore di velocità cabina;

• la sostituzione delle funi portanti e delle catene di compensazione;

• la revisione e l’adeguamento degli argani di sollevamento;

• la sostituzione delle pulegge di frizione;

• la sostituzione delle porte automatiche di piano e cabina e l’adeguamento del portale di piano/stazione;

• la sostituzione delle linee elettriche d’ascensore lungo il vano corsa, in cabina e in sala macchine;

• la sostituzione dei quadri elettrici di automazione e azionamento motori di trazione;

• la sostituzione di ammortizzatori e dispositivi per il controllo della corsa nel vano;

• l’implementazione di nuovi e sofisticati sistemi dedicati al soccorso ai passeggeri in caso di cabina bloccata.

Attività edile

L’attività edile ha riguardato verifiche e interventi strutturali sulle opere civili, sulle carpenterie e sulle strutture del vano corsa. In particolare sono state realizzate:

• le verifiche e gli adeguamenti strutturali (sala macchine, solai);

• il risanamento del pozzo ascensore (oltre 50 metri di profondità);

• il rinforzo delle strutture grigliate di separazione del vano corsa ascensore;

• il completo rifacimento della scala metallica di servizio (n. 11 piani);

• il rifacimento di tutti gli intonaci interni;

• rifacimento degli intonaci della stazione superiore, comprese le facciate esterne e l’impermeabilizzazione della copertura;

• la nuova segnaletica e i percorsi podotattili per migliorare l’accessibilità dell’impianto.

Da domani, terminata questa articolata e complessa attività di revisione, l’ascensore sarà nuovamente operativo.

Amt ricorda che l’impianto, a parte la partenza di domani delle ore 8, è aperto tutti i giorni dalle ore 6.55 alle ore 0.40.

Da domenica 15 agosto sarà sospeso il servizio sostitutivo bus che era stato attivato durante i lavori.

