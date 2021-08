Sversamento nel torrente Nervi, sul posto i Vvf col carro Nbcr

Una sostanza lattiginosa nell’acqua del torrente. I pompieri sono arrivati col carro nucleare-biologico-chimico-radiologico e si sono calati nel letto del corso d’acqua quasi in secca. Stanno procedendo agli accertamenti del caso. Visto il colore sembra non trattarsi di fluoresceina usata per individuare le perdite. I vigili del fuoco stanno cercando di accertare la qualità, la consistenza e la provenienza della sostanza.

Non risultano esserci animali in difficoltà. È comunque presente il soccorso animali dell’Enpa.

I vvf hanno transennato l’area del marciapiede corrispondente al sottostante rivo per poter operare.

Foto di Ivan Salvador

