Il Comune vince il bando del Miur per trasformare Villa Gruber in un asilo

Piciocchi: «Fondi anche per costruire la nuova scuola Camoscio a Marassi e demolire quella attuale, fortemente degradata»

«ll Comune di Genova ha vinto il bando del Miur per il finanziamento del progetto di trasformazione di Villa Gruber in una scuola dell’infanzia e per la costruzione della nuova scuola Camoscio a Marassi in Viale Centurione Bracelli a seguito della demolizione di quella attuale fortemente degradata – scrive Piciocchi sulla sua pagina – Due progetti davvero ambiziosi, soprattutto il primo, e lungimiranti che hanno incontrato il favore della commissione giudicatrice. Arrivano 6 milioni di euro che, insieme ad una quota di cofinanziamento del Comune che a breve definiremo, ci permetteranno di realizzare gli interventi per dare più dignità alla scuola. In autunno avvieremo un percorso di progettazione partecipata».

