Auto finisce fuori strada e cade in una scarpata ai Piani di Praglia

Tre ragazzi sono usciti autonomamente dalla vettura e portati in ospedale. I Vigili del fuoco hanno recuperato la macchina

La scorsa notte i Vigili del fuoco di Bolzaneto hanno soccorso tre giovani che, per cause in via di accertamento, hanno avuto un incidente ai Piani di Praglia. Perso il controllo della vettura che è uscita di strada capottando lungo la scarpata. Usciti autonomamente, sono più stati condotti all’ospedale dai militi del 118. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura.

