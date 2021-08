Movida violenta: rissa sul bus, quattro denunciati dalla Polizia

Tre minorenni e un appena maggiorenne nei guai dopo uno scontro violento tra più giovani a bordo del bus Amt della linea 607 che va da Brignole a viale Franchini a Nervi

A chiedere l’intervento delle forze di polizia è stato l’autista quando, mentre il mezzo Amt era arrivato in corso Buenos Aires, è cominciata la rissa. L’uomo non ha potuto fare altro che tirare il freno a mano e chiedere aiuto, fermando così la corsa del bus. All’arrivo della Polizia di Stato, c’è stato il fuggi fuggi generale. I poliziotti hanno agguantato tre diciassettenni e un diciottenne mentre tutti gli altri sono riusciti a scappare. I giovani saranno denunciati per rissa e interruzione di pubblico servizio. Non è escluso che gli altri partecipanti alla rissa possano essere individuati grazie ai filmati delle telecamere

Il bus 607 è spesso carico di ragazzi ubriachi e teatro di atti di inciviltà e vandalismo. Nulla, purtroppo, è cambiato dal 2016, quando realizzammo questo servizio.

